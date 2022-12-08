برنامج «هذا الصباح» يبرز خبر «الوطن» عن «ستر وعافية 5».. بدء المرحلة الثانية

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، خبر جريدة الوطن، الذي نشرته بعنوان «التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من «ستر وعافية 5» لخدمة أهالي كفر حجازي بالمحلة.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية 5» التي نُظّمت المرحلة الأولى منها لخدمة أهالي كفر حجازي والقرى المجاورة بالمحلة الكبرى، في إطار تقديم خدمات متكاملة للأهالي بالقطاع الطبي، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إلى ذلك، قال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إنّ القوافل الطبية مهمة جدا، خصوصا أن بعض أماكن الخدمة الطبية لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب الذي يدفع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن التحالف المشكل من المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الأهلي قدم خدمات رائعة حيث دعم الحكومة في عدد كبير من المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد، أن مصر في حاجة إلى المجتمع المدني الذي يساهم ويقدم الخدمات للفقراء ويدعم الدولة، لذلك؛ فإنّ الدولة أسندت إلى مؤسسة صناع الحياة جزءً من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتالي، فإنّ الثقة في المجتمع المدني تحققت من خلال عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية، وبدأ التحالف ينتشر في كل ربوع مصر ويقدم خدمات جيدة جدا.