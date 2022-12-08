باحث استراتيجي لقناة الحياة: الجانب الشرقي الأسيوي يمتلك أحدث نظم الطاقة والتكنولوجيا

قال الدكتور فواز كاسب، باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية بالممكلة العربية السعودية، إن الملك السعودي وقع شراكة استراتيجية مع الجانب الصيني، والتنمية بمفهومها تتضمن عدة محاور، لن تتم إلا من خلال التعاون، فالعالم العربي لن يعيش بعيدا عن الدول، ومن مصالح العرب التفاعل مع الجانب الشرقي الأسيوي، لأنها تمتلك أحدث نظم الطاقة والتكنولوجيا.

حراك استراتيجي في العاصمة السعودية

وأوضح «كاسب»، خلال لقاء له على فضائية «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن شعوب المنطقة العربية ينظرون لكل المؤتمرات والفعاليات بعين الفضل والشكر، لافتا إلى أن هناك حراك استراتيجي في العاصمة السعودية الرياض، والقمم تعتبر ابتكارا سياسيا، وجاءت في وقت مميز بالتزامن مع استجابة قادة الدول العربية.

الجانب الصيني

وأشار الدكتور فواز كاسب، إلى أن الجانب الصيني له تاريخ كبير في العالم العربي وله مواقف إيجابي في قضية فلسطين، كما له تواجدا أمنيا كبيرا في البحر الأحمر والمحيط، لافتا إلى أن العلاقات المصرية قديمة، وأعطت العالم الثقافة التي يتحدثون عنا، مشيرا إلى أن رؤية مصر والمملكة 2030 تتقاطع في كثير من الأهداف.