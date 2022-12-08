نبع الحمراء بوادي النطرون.. محمية طبيعية تشفي الأمراض وشربت منه العائلة المقدسة

بحيرة السماء ويطلق عليها «بحيرة نبع الحمراء» التي تقع في قرية الحمراء وسط صحراء منخفض في وادي النطرون بمحافظة بالبحيرة، وتبلغ مساحتها 699 فدانًا، لها قدرات كبيرة على الشفاء من الأمراض، كما أنها ذات أهمية تاريخية كبرى.

الأهميه التاريخيه لوادي النطرون

ويقول الدكتور عبدالعزيزالفضالي الأستاذ المساعد بكلية السياحه جامعة طبرق والمدرس بكلية الآثار واللغات جامعة مطروح: «تعود أهمية وادي النطرون وبحيراته إلى العصر الفرعوني، لاستخراج ملح النطرون منه، والذي كان يعتبر مكونًا أساسيًا في عملية التحنيط».

وتابع «الفضالي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أسفرت أعمال البعثات الأثرية في وادي النطرون عن العثور على العديد من الآثار التي تعود لمختلف العصور الفرعونية، وزادت أهمية المنطقة مع بداية المسيحية، حيث مرت العائلة المقدسة بوادي النطرون خلال رحلتها إلى مصر».

شفاء الأمراض في البحيرة

ويضيف أن مياه الينبوع‏ لها قدرة على شفاء بعض الأمراض الجلدية وأمراض العظام عن طريق حمام الماء المالح وحمام الطين وحمام الماء العذب، وسميت بـ«نبع الحمراء» نظرًا لوجود كائن «الارتيميا» ذي اللون الأحمر الذي يظهر على جانبي البحيرة.

محمية طبيعية

وتعد البحيرة محمية طبيعية، وهي عبارة عن بحيرة من المياه شديدة الملوحة وفى منتصفها تنفجر عين يتدفق منها ينبوع يسمى ينبوع مريم أو بئر زمزم المصرى وهو النبع الذي يقال أنه تفجر أثناء عبور السيدة مريم وابنها المسيح ويوسف النجار خلال رحلة العائلة المقدسة عبر أرض الوادي حيث نزلت العذراء في هذا المكان بالقرب من البحيرة، وكان المسيح شديد العطش، لكن البحيرة كانت شديدة الملوحة وغير صالحة للشرب، لذلك دعت السيدة مريم ربها لنجدتها، وكان الرد معجزة تفجر ينبوع ماء عذب من داخل وسط البحيرة.

وشدد على أن ينبوع مريم يتميز بأنه من أحلى المياه طعما وأكثرها صحة وذا قدرة في شفاء الأمراض الجلدية، نتيجة لانسياب المياه العذبة على البقعة الشديدة الملوحة تتكون لوحة متدرجة الألوان زاهية الشكل رائعة التكوين، ومن العجيب أن العين لم تنضب أو تجف حتى يومنا هذا، وهو ما يعني أن عمر العين أكثر من ألفي عام، ويعالج العديد من الأمراض مثل الإكزيما والصدفية وكذلك أمراض الروماتيزم والروماتويد.