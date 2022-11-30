بعد رحلة العائلة المقدسة.. 7 عناصر مصرية مسجلة بقوائم اليونسكو

تكللت جهود وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية، بالنجاح اليوم، في توثيق التراث غير المادي بقوائم اليونسكو، إذ تمكنت مصر من تسجيل الاحتفالات الخاصة برحلة العائلة المقدسة، على القائمة التمثيلية لصون التراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو، وبهذا الإنجاز، يصبح لمصر 7 عناصر مسجلة على القائمة المنظمة الدولية.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن العناصر التي تسجيلها في اليونسكو:

1-السيرة الهلالية: وافقت اليونسكو على انضمام ملف السيرة الهلالية خلال العام 2008، إلى قائمة التراث غير المادى باليونسكو، وكانت السيرة الهلالية أول الملفات المصرية التى تم إدراجها فى القائمة.

مفردات الحضارة المصرية على قوامئم اليونسكو

2- التحطيب «اللعب بالعصى»: وهو فن من الفنون القتالية المصرية المستمدة من الحياة الفرعونية القديمة يُستخدم فيه العصى الخشبية في المبارزة، وجاء تسجيل فن التحطيب على قائمة منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو عام 2016

3- الممارسات المرتبطة بالنخلة: تسلمت وزارة الثقافة في 2020، شهادة تسجيل ملف «النخلة» بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، بمنظمة اليونسكو، الذي شاركت مصر في تقديمه للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.

4- فنون الخط العربي: بجهود مصر بالتنسيق مع الأشقاء العرب، السعودية ولبنان والأردن وتونس، جرى تسجيل الخط العربي، على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي، في 2021، باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية.

5- النسيج اليدوي في صعيد مصر: نجحت مصر في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد في 2020، على قوائم الصون العاجل بمنظمة اليونسكو، عبر جهود وزارتي الثقافة ووزارة الخارجية.

6- الأراجوز: نجحت مصر ممثلة في وزارة الثقافة في 2018 فى إدراج ملف فن «الأراجوز»، بقائمة الصون التراث غير المادى، باليونسكو.

7- الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة: جرى ذلك في الدورة الـ17 للجنة اليونسكو، لصون التراث الثقافي غير المادي، المقامة في الرباط بالمغرب.