طرح البرومو الرسمي لفيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال

طرح الفنان رامز جلال، البرومو الدعائي لفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، والمقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلق رامز جلال: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

وأضاف: «فيلم أخي فوق الشجرة.. في إجازة نصف العام بإذن الله».

فيلم «أخي فوق الشجرة»

فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن آخر عمل سينمائي لرامز جلال كان فيلم أحمد نوتردام والذي شاركه فيه البطولة بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني، أحمد حلاوة، خالد الصاوي، أحمد فتحي، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.