«اتحاد الألعاب الإلكترونية»: شبكات التواصل تعرض محتوى غير مناسب للأطفال

قال الدكتور زياد عبدالتواب، نائب رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الطفل عندما يحصل على هاتف محمول وهو في سن صغيرة، سيلجأ تلقائيًا إلى الاكتشاف، وذلك لأنه لم يُكون أي شئ في الحياة أو وجهة نظر في الموضوعات المختلفة: «هيسعي لاكتشاف كل حاجة».

وأضاف «عبدالتواب»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن شبكات التواصل الاجتماعي دائمًا ما تعرض مواد غير مقبولة «محتوى غير مناسب» للأطفال بلا رقيب أو حسيب، مشيرًا إلى أنه يجب عدم لعب الألعاب الإلكترونية لأوقات طويلة يوميًا.

استراتيجية الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال

واستطرد: «المفروض الأهل والمدرسة وكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، يشتغلوا على وضع استراتيجية للاستخدام الأمن للأنترنت للأطفال، وده جزء من الشغل الاستراتيجي، ولكن على مستوى الأسرة فمينفعش أسيب أبني يستعمل الإنترنت والتابلت حتى لو مش واصل على الإنترنت، ومينفعش أسيبه طول اليوم».

وأوضح أن وجود الأبناء على صفحات الإنترنت، قد يؤدى ذلك إلى حدوث حالات عنف أو تحرش: «أحيانا الأسرة مش بتكون عارفة أن التحديات دي موجودة، والمشكلة أن الموضوع بقى قضية قومية لأن مستخدمي الفيس بوك في مصر 56 مليونًا، والتيك توك 20 مليونًا، وجميعها أرقام عالية».