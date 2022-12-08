لأول مرة.. حمادة هلال يطرح أغنية «إحنا الحياة» مع عائشة الصينية

طرح الفنان حمادة هلال، أغنية جديدة تجمعه ولأول مرة بالمطربة عائشة الصينية، تحمل اسم «إحنا الحياة»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مساء اليوم الخميس.

الأغنية رسالة مهمة على استمرارية الصداقة والتعاون بين الشعوب

وقال حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الأغنية دي أنا حاببها جدًا لأنها رسالة مهمة على استمرارية الصداقة والتعاون بين الشعوب والأخوة والمحبة وعدم التمييز بين الناس والتقدم».

وتابع: «إيد بأيد وإظهار العلاقات الودية المتمثلة في ترابط المصير بين الشعوب العربية والشعب الصيني والتعاون بينهم في السراء والضراء».

أغنية «إحنا الحياة» لـ حمادة هلال وعائشة الصينية، من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج يوسف عماد الدين.

ومن جانبها، أعربت عائشة الصينية، عن سعادتها البالغة لتعاونها مع حمادة هلال، في أغنية إحنا الحياة، قائلة: «كان شرف لي التعاون معك وأنا مسرورة جدًا جدًا.. وأتمنى أن يكون هناك تعاون في أغاني أكثر في المستقبل إن شاء الله».

وتابعت «أتمنى أن تعجبكم هذه الأغنية المشاهدين الكرام، أنتم دائمًا بمثابة دافع قوي لأتعلم اللغة العربية والثقافة العربية».