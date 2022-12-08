وصول أنطونيو بانديراس وشريف منير وصبا مبارك لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر

وصل النجم العالمي أنطونيو بانديراس إلى السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بجدة.

وقوبل أنطونيو باندايرس باستقبال حافل بمجرد وصوله لمكان حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحرص على التقاط الصور التذكارية أمام عدسات المصورين.

كما وصل إلى حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كل من الفنان شريف منير والفنانة الأردنية صبا مبارك والممثلة المصرية مي الغيطي لمكان الحفل الذي من المقرر أن يعقبه حفل ساهر تحييه النجمة اللبنانية نانسي عجرم.