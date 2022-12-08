وصول دينا الشربيني للسعودية لحضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

وصلت الفنانة دينا الشربيني إلى جدة، صباح اليوم، لحضور حفل ختام الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام بأحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية.

وحرصت دينا الشربيني، على توثيق رحلتها عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، وذلك منذ لحظة ركوبها للطائرة، مرورا بوصولها إلى فندق الإقامة.

ياسمين صبري

كما وصلت صباح اليوم، الفنانة ياسمين صبري، للمشاركة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وقامت بارتداء عباءة باللون الأبيض، ووضعت على شعرها غطاءً للرأس.

ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويقام حفل توزيع جوائز الدورة الثانية للمهرجان في الثامنة مساءا بتوقيت السعودية، وسيعقبه حفل ستحييه النجمة اللبنانية نانسي عجرم داخل المكان نفسه.

جلسات حوارية لنجوم العالم في السعودية

وشهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، عددا من الفعاليات منها جلسات حوارية لنجم بوليود شاروخان والذي تم تكريمه في حفل الافتتاح بجائزة اليسر الفخرية، وجلسات حوارية لـ أنطونيو بانديراس، جاكي شان، شارون ستون.