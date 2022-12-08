عضو بمبادرة «ابدأ»: المواطنون متجاوبون معنا بشكل كبير ويرغبون في المشاركة

قالت الدكتورة آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن المبادرة حققت صدى إيجابي كبير على مستوى الجمهورية، ففي كل محور نلاحظ تجاوب المواطنين مع المبادرة، وإيمانهم بأهدافها.

وأضافت خلال مداخلة بشاشة «إكسترا نيوز»، أن المستثمرين الوطنيين يتواصلون معنا بأعداد كبيرة ومشروعات أكبر، ويجري حاليا عقد لقاءات لمناقشة المشروعات والتوصل لأفضل المشروعات وترتيب أولوياتها.

وتابع: «عدد كبير من المصنعين المتعثرين أو من يحتاجون الدعم، تواصلوا معنا عن طريق الموقع الإلكتروني أو بأي وسيلة كانت على مستوى الجمهورية، مؤمنين أن المبادرة يمكن أن تساعدهم بالشكل اللازم».

واستطردت عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، أنه في كل محافظة هناك إقبال كبير من الشباب على التدريب، سواء الرغبة في تعلم المهن أو رفع مستواهم فيها إذا كانوا من مزاوليها، والبعض يطلب الانضمام للمبادرة من خلال «حياة كريمة» رغبة من المواطنين أن يكونوا جزءا من التنمية الحادثة في الدولة، وهو إقبال محمود بكل ما تحمله الكلمة من معنى.