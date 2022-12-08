«ابدأ».. مبادرة وطنية لدعم الصناعة المصرية وتعزيز شعار «صنع في مصر»

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بتكليف من رئيس الجمهورية، لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022، إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

شركة «ابدأ».. الذراع التنفيذية لتحقيق أهداف المبادرة

تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إلى تحقيق 3 أهداف أساسية، وهي توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى 3 محاور، محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها، شركة ابدأ لتنمية المشروعات «ش. م. م»، التي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.

«ابدأ» تشارك في إعادة افتتاح مصانع جديدة بالدقهلية

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، في مؤتمر افتتاح مدينة المنصورة الجديدة في الأول من ديسمبر الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قدمت مبادرة «ابدأ» عرض أهم إنجازات المبادرة بمحاورها الثلاثة بنطاق محافظة الدقهلية.

أولًا: محور المشروعات الكبرى، الذي تمثل في إنشاء مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ نحو 50 مليون دولار، ما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، بنحو 45 مليون دولار، كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

ثانيًا: محور دعم الصناعة، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وهم «الدكتور محمود أبو العزم» رئيس مجلس إدارة مصنع «المصرية الأمريكية»، لإضافات الأعلاف، و«الدكتور حاتم حسين الميري»، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الكيماوية «كيميكال سيد» و«عبد الحليم أحمد الغرباوي» رئيس مجلس إدارة مصنع الغرباوي للأحذية الرياضية، والمهندس «أنور عادل المغازي» رئيس مجلس إدارة شركه «الرامي» للصناعات الغذائية.

وحضور المهندس أحمد عبد الهادي مدير مصنع «أديل ستور»، والمهندس عمرو حامد مدير مصنع «جراند لأعلاف الأسماك»، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي للشركة المصرية للتجميل «ECC» بعرض ما تم تقديمه لهم من إجراءات وتسهيلات من قِبَل مبادرة «ابدأ» لحل المشكلات والتحديات، التي كانت تواجههم لمعاودة الإنتاج بشكل أفضل.

ثالثًا: فيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب، أعلنت مبادرة «ابدأ» بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية، بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة، تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة

جدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تُعد مبادرة «ابدأ» ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية، وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج.