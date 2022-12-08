انطلاق مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعات الوطنية وتقليل الواردات

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة في 29 أكتوبر 2022 إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

الذراع التنفيذي لتحقيق أهداف المبادرة

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهي توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى 3 محاور، وهي: «المشروعات الكبرى، دعم الصناعات، البحث والتطوير والتدريب».

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش. م.م، والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.

إعادة افتتاح مصانع جديدة بالدقهلية

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في مؤتمر افتتاح مدينة المنصورة الجديدة في الأول من ديسمبر الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قدمت مبادرة «ابدأ» عرض أهم إنجازات المبادرة بمحاورها الثلاثة بنطاق محافظة الدقهلية.

أولًا: محور المشروعات الكبرى، والذي تمثل في إنشاء مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 50 مليون دولار، ما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.

ثانيًا: محور دعم الصناعة، إذ قام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وهم الدكتور محمود أبو العزم، رئيس مجلس إدارة مصنع المصرية الأمريكية، لإضافات الأعلاف، والدكتور حاتم حسين الميري، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الكيماوية «كيميكال سيد» وعبد الحليم أحمد الغرباوي، رئيس مجلس إدارة مصنع الغرباوي للأحذية الرياضية.

ثالثًا: فيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب، أعلنت مبادرة «ابدأ» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية، بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.