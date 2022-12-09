أسعار السخان الشمسي 2023.. يوفر استهلاك الكهرباء ويجنبك الحرائق

يستخدم الناس السخانات خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس، ما يجعلهم يستهلكون التيار الكهربائي بشكل كبير، لذا هناك بديل جيد لتوفير الاستهلاك، وهو السخان الشمسي.

ويتميز السخان الشمسي بتوفير استهلاك الكهرباء، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته على فيسبوك.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار السخان الشمسي 2023، وفقًا لما ذكره أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار السخان الشمسي 2023

سخان مياه شمسي 300 لتر من إي جرين بسعر يصل إلى 35 ألف جنيه.

كوبرا سخان مياه شمسي 200 لتر - CNG 200-58/1800 بسعر يصل إلى 23 ألف جنيه.

سخان مياه ستانلس ستيل يعمل بالطاقة الشمسية من كوبرا CNG 150-58/1800 - سعة 150 لتر، بسعر يصل إلى 19500 جنيه.

سولمبيك سخان مياه بالطاقة الشمسية بسعة 300 لتر صنع في تركيا يصل سعره إلى ‎26,500‎‏ جنيه.

سخان مياه شمسي سعة 160 لترا يصل إلى 11 ألف جنيه.

كما يوجد سخان صغير يصل إلى حجم 44 سم بسعر يصل إلى 700 جنيه.

تعريف السخان الشمسي

والسخان الشمسي قادر على تحويل الطاقة الشمسية إلى حرارة من اجل تسخين المياه، وذلك وفقا لما جاء في مقطع فيديو تعريفي نشره جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مميزات السخان الشمسي

1- يتميز السخان بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر في استهلاك الكهرباء.

4ـ أمن ضد الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.