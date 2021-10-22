«يوفر استهلاك الكهرباء ويعمل بكفاءة».. اعرف أسعار السخان الشمسي

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين باستخدام السخان الشمسي، نظرا لتوفير استهلاكه للكهرباء مقارنة بالسخان الكهربائي، حيث تم تصنيع سخان شمسي لمواجهة استهلاك السخان الكهربائي للطاقة، ما ينتج عنه ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار السخان الشمسي وفق أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وأبرز مميزاته أيضا.

أسعار السخان الشمسي

سولمبيك سخان مياه بالطاقة الشمسية بسعة 300 لتر صنع في تركيا يصل سعره إلى ‎26,500‎‏ جنيه.

سخان شمسي 200 لتر يصل سعره إلى 22 ألف جنيه.

سخان مياه بالطاقة الشمسية سعة 300 لتر يصل سعره إلى 22.800 جنيه.

سخان مياه شمسي سعة 160 لترا يصل إلى 11 ألف جنيه.

كما يوجد سخان صغير يصل إلى حجم 44 سم بسعر يصل إلى 700 جنيه.

تعريف السخان الشمسي

ونشر جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو تعريفيا بالسخان الشمسي الذي يحوِّل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

مميزات السخان الشمسي

1- يتميز السخان الشمسي بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر السخان الشمسي في استهلاك الكهرباء.

4ـ يمتلك السخان الشمسي قدرة على تحقيق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ كما توجد بالأسواق سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات لكل المواطنين.