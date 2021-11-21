أنواع ومميزات السخان الشمسي: يعمل ليل نهار ويوفر وسائل الأمان

يفكر عدد كبير من المواطنين في استخدام السخانات الشمسية لأنها توفر المياه الساخنة ليلا ونهارا حتى عند انقطاع الكهرباء، إضافة إلى أن السخانات الشمسية تقلل نسبة التلوث التي تسببها السخانات الأخرى كالغاز والكهرباء.

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأنواع المستخدمة للسخانات الشمسية في السوق المصري، ومميزاتها للمستهلك.

سخان الأنابيب الحرارية أبسط أنواع السخانات الشمسية المتاحة

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن النوع الأول للسخانات الشمسية هو «سخان الأنابيب الحرارية» ويعتبر من أبسط أنواع السخانات الشمسية المتاحة، لافتا إلى أنه يتم تسخين المياه وتخزينها دفعة واحدة في كل مرة.

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن سخان الأنابيب الحرارية يسخن المياه بما يكفي لمساعدتك دون استخدام السخانات الكهربائية، خاصة بعد الظهر المشمس، لافتا إلى أن سخان الأنابيب الحرارية يقدم كمية مناسبة من المياه الساخنة للأسر المكونة من 2 إلى 3 ويمكن أن يكون استثمارا ممتازا منخفض التكلفة.

السخانات الشمسية المسطحة تدوم طويلا لأنها معدنية

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن النوع الثاني للسخانات الشمسية هو «السخان الشمسي المسطح Flat Plate» ويتم استخدام السخان الشمسي المسطح Flat Plate على نطاق واسع منذ منتصف القرن العشرين، لافتا إلى أن أنظمة FPC تدوم طويلا لأنها معدنية، إضافة إلى أنها تعمل بسلاسة جيدة حتى في المناطق الأكثر برودة مع درجات حرارة دون الصفر.

أنظمة تسخين مجمع الأنابيب المفرغة أرخص من أنظمة التدفئة

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن النوع الثالث من السخانات الشمسية هو «أنظمة تسخين مجمع الأنابيب المفرغة»، وهي تعد أنظمة التدفئة ETC أحدث نسبيًا في السوق وتم التعرف عليها في أواخر السبعينيات وتتكون الأنابيب المفرغة الأكثر استخدامًا من أنبوب حراري يحيط به أنبوب زجاجي تحت فراغ، لافتا إلى أن أنظمة التدفئة هذه هشة للغاية ولكنها أرخص من أنظمة التدفئة FPC وتعتبر مفضلة للمناطق الأكثر برودة حيث تكون درجة الحرارة دون الصفر.

مميزات استخدام السخان الشمسي

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المزايا التي تعود على المستهلك من خلال استخدام السخان الشمسي وهي كالتالي:

- توفر سخانات الطاقة الشمسية درجة عالية جدًا من الآمان، والتي لا تتوفر في منتجات تسخين المياه الأخرى كسخانات الغاز وسخانات الكهرباء، لذلك فهي تجنبك مخاطر الحرائق والاختناقات.

- تتميز سخانات الطاقة الشمسية بقدرته العالية على امتصاص وتخزين الحرارة مما يجعلها تؤدي وظيفتها على أكمل وجه.

- لن تحتاج أن توفر له مساحة داخلية في شقتك سواء في الحمام أو المطبخ لذلك فهو يوفر لك في المساحة الداخلية ويحافظ على الشكل الداخلي في الشقة أو المباني بشكل عام.

- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة، كما أن الشركات التي تقدم هذا المنتج تتنافس في تقديم أفضل خدمات التركيب والصيانة.

- لا يصدر منه أي أصوات تؤدي إلى ضوضاء أو أضرار.

- يوفر لك المياه الساخنة في كل وقت ليلاً ونهارًا فهو لا يحتاج إلى الكهرباء.

- يوجد بداخله نظام كهرباء طوارئ يعمل في حالة عدم وجود الشمس.