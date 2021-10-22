يوفر الاستهلاك ويعمل بكفاءة.. تعرف على استخدامات السخان الشمسي

بدأ عدد كبير من المواطنين سواء في المدن الجديدة أو داخل إقليم القاهرة والمحافظات استخدام السخان الشمسي لتوليد الطاقة بدلا من استخدام سخان الكهرباء كنوع من ترشيد النفقات، خاصة بعد تطبيق شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات تطبيق نسب الزيادة الجديدة في شرائح الكهرباء بالتزامن مع فواتير شهر أغسطس الماضي.

استخدام سخان «شمسي» واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مزايا استخدام السخان الشمسي، ما يؤدي إلى توفير الاستهلاك من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، إضافة إلى أنه يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة.

وأشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن السخان الشمسي ببساطة هو عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

مميزات سخان الطاقة الشمسية

- يتميز السخان الشمسي بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

ـ يوفر في استهلاك الكهرباء.

ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة.

ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

- آمنة ومضمونة وموثوقة ولا تحتاج إلى صيانة.

- فعالة ومجدية اقتصاديا لإنارة المناطق النائية.

- مرنة يمكن زيادة حجم نظام الخلايا الشمسية حسب الحاجة في المستقبل.

- إنارة المناطق المعزولة عن الشبكة.

- الطاقة الشمسية مستدامة وهي أيضا متجددة أي أنها طاقة لا تنفذ فهي مصدر طاقة طبيعي، ويمكن استخدامه في توليد أشكال أخرى من الطاقة فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات، كما يمكن أن نسخن بها الماء أو أن نضيء بها بيوتنا.

- محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية في المنازل لا تسبب أي انبعاثات ولا تسبب أي أثر ضار على البيئة.