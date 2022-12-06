إرشادات ونصائح عند شراء واستخدام السخان الشمسي.. يوفر استهلاك الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء، هو هدف العديد من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء وعند استخدام السخان الكهربائي، وهناك من يلجأ إلى استخدام السخان الشمسي، لكونه موفرا مقارنة باستهلاكه للكهرباء بالنسبة للأنواع الأخرى.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الإرشادات الخاصة بـ استخدام السخان الشمسي، وفقا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على«فيس بوك».

إرشادات للتعامل عند شراء واستخدام السخان الشمسي

1- في البداية عند شراء السخان الشمسي يجب تحديد المكان المناسب للتركيب.

2- توفير مساحة مناسبة.

3- تحديد السعة اللترية المناسبة.

4- توافر عناصر الأمان.

أنواع السخان الشمسي

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنواع السخانات الشمسية وهي:

النوع الأول: سخان الأنابيب الحرارية.

النوع الثاني: السخان الشمسي المسطح.

معلومات عن السخان الشمسي المسطح

وجرى استخدام السخان الشمسي المسطح Flat Plate على نطاق واسع منذ منتصف القرن العشرين.

أنظمة FPC تدوم طويلاً لأنها معدنية.

تعمل بسلاسة جيدة حتى في المناطق الأكثر برودة مع درجات حرارة دون الصفر.

النوع الثالث: سخان أنظمة تسخين مجمع الأنابيب المفرغة.

1- تعد أنظمة التدفئة ETC أحدث نسبيًا في السوق، وتم التعرف عليها في أواخر السبعينيات.

2- تتكون الأنابيب المفرغة الأكثر استخدامًا من أنبوب حراري يحيط به أنبوب زجاجي تحت فراغ.

3- أنظمة التدفئة هشة للغاية، لكنها أرخص من أنظمة التدفئة FPC.

4- مفضلة للمناطق الأكثر برودة حيث تكون درجة الحرارة دون الصفر.