مدير القومي للترجمة سابقا لقناة الحياة: المركز أنتج 3500 كتاب منذ بداية عمله

قال الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة سابقا، إن المركز أنتج منذ أن بدأ المشروع القومي للترجمة داخل المركز الأعلى للثقافة حتى أصبح مستقلا بذاته نحو 3500 كتاب.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أطياف» المذاع على قناة «الحياة»، أن الترجمة قاطرة التقدم، ومن الممكن أن نحدد نقطة الانطلاق لهذا الوعي بعد تقرير التنمية البشرية الذي خرج في بداية التسعينات بكتاب لشوقي جلال عن الترجمة في العالم العربي، الذي قال في إن اليونان التي عدد سكانها 10 ملايين شخص تترجم في العام الواحد أكثر من الدول العربية مجتمعة، وأن إسبانيا تترجم أكثر من ترجمة العراق في 50 سنة وهو أمر مهين للغاية».

وتابع: «العقود السابقة التي كانت فيها حركة الترجمة خاملة وسادت فيها ثقافة غالبة على المجتمع، أننا لا نريد معارف الدول الأخرى، ولا نريد شيئا من أحد، ويمكن أن نترجم من باب اعرف عدوك، وهو أمر خاطئ للغاية حول الترجمة من جسر للتواصل لجو للتجسس وكل هذا أمر خاطئ».