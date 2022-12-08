قناة الحياة تستطلع آراء المواطنين حول تحذير «التعليم» من هواتف الأطفال

عرضت فضائية «الحياة» تقريرا مصورا يستطلع آراء المواطنين حول تحذير وزارة التربية والتعليم بمراقبة نشاط الأطفال على الهواتف الذكية.

وقال أحد أولياء الأمور، إنه لابد من مراقبة هواتف الأطفال مع ترك مساحة مقبولة من الحرية، ولابد من متابعة الهاتف يوميا.

وأضاف أخرى: «للأسف التكنولوجيا عرفتهم حاجات كتير قبل أوانها، ولو مش قدام عنينا هيكون وهما لوحدهم، ولازم نربيهم كويس عشان يقدروا يراقبوا نفسهم بنفسهم».

وأشار آخر إلى أن الألعاب الإلكترونية تشكل تهديدا للأطفال، ويجب على ولي الأمر أن يكون متابعا لطفله، وخاصة التحديات المنتشرة على السوشيال ميديا.