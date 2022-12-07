أستاذ بترول لـ قناة الحياة: «نرجس 1X» يزيد الاستثمارات في المياه البحرية المصرية

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ البترول والطاقة، إنه سبق لشركة «شيبرون» وهي إحدى أهم الشركات العملاقة العاملة في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز أن أعلنت اكتشاف حقل «نرجس 1X» بالقرب من مدينة العريش، وأكد طارق الملا وزير البترول اليوم ذلك.

الاكتشافات الجديدة تزيد الاحتياطي الاستراتيجي

وأضاف «أبوالعلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الحقل الجديد الذي جرى اكتشافه يحتوي على 3.5 تريليون قدم مكعب غاز، وهي كمية كبيرة ومؤثرة في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي المصري، وذلك لأن الاكتشافات الجديدة تزيد من الاحتياطي الاستراتيجي وتعادل ما يجري استهلاكه سنويا.

أبوالعلا: نستهلك سنويا 2 تريليون قدم مكعب

واستطرد: «إحنا بنستهلك سنويا نحو 2 تريليون قدم مكعب غاز، وبكده هنكون عملنا اكتشاف سنة ونص لقدام، ومضمون الاكتشاف وهو الأهم هو دعوة لباقي الشركات العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في المياه الاقتصادية البحرية المصرية، وذلك لأن تلك المنطقة واعدة وبها كميات كبيرة من ثروات الغاز التي لم يتم اكتشافها حتى الآن».

وأوضح أن المنطقة التي جرى فيها اكتشاف الحقل الأخير بها ما يقارب الـ220 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وما تم اكتشافه حتى الآن لا يزيد على 30%، وتصل مساحة المنطقة لـ83 ألف كيلومتر مكعب، ويقع فيها المياه الاقتصادية لبعض الدول المتشاطئة مع منطقة الثروات وهي الدول الأعضاء في منتدى غاز المتوسط.

وتابع: «أهمية الاكتشاف تأتي في إطار زيادة طموحات استراتيجية الوزارة، وقبل كده كانت أقصى طموحات الوزارة منذ 5 سنوات تحقيق الاكتفاء الذاتي، وده كان طموح كبير جدا لأنه وفر لمصر ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا».