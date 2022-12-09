أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في الأسواق.. البانيه يبدأ من 85 جنيها

نشرت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، تفاصيل أسعار الفراخ اليوم ومشتقاتها المختلفة، مشيرة إلى وجود استقرار في الأسواق دون تغيير للأسعار منذ عدة أيام.

وفي السطور التالية، توضح «الوطن»، آخر ما استقرت عليه أسعار الفراخ البيضاء وأنواعها بالأسواق، وفق ما أكد عليه عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وبلغت أسعارها اليوم في المزارع نحو 33 جنيهًا، بينما يبلغ سعرها عندما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.

أسعار الفراخ في المحال التجارية

وشهدت أسعار الفراخ ومشتقاتها اختلافات طفيفة في المحال التجارية، إذ جاءت الأسعار اليوم الجمعة 9-12-2022 كالتالي:

تراوح سعر شيش البانيه بين 110 و120 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل بين 28 و30 جنيهًا.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

سعر دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا.

سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج إلى نحو 110-120 جنيهًا.

تراوح سعر أجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و58 جنيهًا.

سعر البانيه يبدأ من 85 إلى ويصل إلى 110 جنيهًا في بعض المناطق.

تراوح سعر الأوراك بين 45 و50 جنيهًا للكيلو جنيها.

تراوح الشيش طاووق الكيلو بين 100 و110 جنيهات.