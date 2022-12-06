أسعار الدواجن في أسواق السويس اليوم.. كيلو الفراخ البيضاء بـ 45 جنيها
كتب:
حمدى عبد الله
09:14 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
أطباق فراخ - أرشيفية
شهدت أسعار الفراخ والحمام والبط والبانية والشيش وغيرها من منتجات الدواجن تباينا خلال التعاملات المسائية في سوق الأنصاري بمحافظة السويس.
وقال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن الأسعار الاسترشادية للدواجن في محافظة السويس، يتم وضعها وفقاً للمحلات وسوق الأنصاري الرئيسي بالمحافظة، حيث يتم تقدير الأسعار لمختلف السلع الغذائية والخضروات واللحوم بالتنسيق مع مديرية التموين.
أسعار الفراخ والبط اليوم في السويس
وأعلن سوق الأنصاري بالسويس أسعار الدواجن اليوم، كالتالي:
سعر الفراخ البيضاء 45 جنيها للكيلو
سعر الفراخ بلدي 58 جنيها للكيو
سعر الفراخ حشو 56 جنيها للكيلو
سعر البط البلدي 70 جنيها للكيلو
سعر جوز الحمام 80 جنيها
سعر الأرانب 70 جنيها
أسعار البانيه في السويس اليوم
سعر البانيه 100 جنيه
سعر كبد وقوانص 55 جنيها
سعر كبدة صافي 60 جنيها
أسعار وراك 49 جنيها
أسعار صدور بالعظم 55 جنيها
أسعار الأجنحة 32 جنيها
سعر دبابيس الفراخ 60 جنيها.