استقرت أسعار الفراخ البيضاء في جميع الأسواق اليوم الاثنين، وذلك كما كشفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، مشيرة إلى أن أسعار الفراخ مازالت عند نفس القيمة الشرائية للأسبوعين الماضيين، إذ أن تباين الأسعار تتراوح بين 3 و5 جنيهات، وفق نوع الدواجن بين بلدي، أو بيضاء أوحمراء أو الساسو.

لذا ومن خلال السطور التالية، كشفت «الوطن»، أسعار الفراخ كونها تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقومون بشراء مشتقات الدواجن لاحتياجاتهم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 21-11-2022 في الأسواق

وفقا لما أعلنته عنه اليوم الاثنين 21-11-2022، شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإنّ أسعار الفراخ البلدي بالمزارع اليوم الأحد، تراوحت بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلكين في جميع الأسواق بين 44 و47 جنيها بالنسبة للكيلو، فيما استقرت أسعار الفراخ البيضاء من النوع الساسو اليوم عند 50 جنيهًا.

وكشفت الشعبة في النشرة السعرية الصادرة عنها، أنّ الفارق في أسعار الفراخ البيضاء من مكان وآخر يرجع إلى تكاليف النقل، التي تختلف بشكل كبير من محافظة إلى أخرى.

سعر الفراخ في المحال التجارية

وعن سعر الفراخ البيضاء ومشتقاتها اليوم الاثنين 21-11-2022 في المحلات التجارية الكبرى.

سعر الأجنحة الصافي للكيلو بين 30 و35 جنيها.

سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و55 جنيهًا.

سعر الأوراك بين 46 و56 جنيهًا للكيلوجنيها.

سعر كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.

سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 60 و65 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

فيما سجل سعر شيش البانيه بين 120 و170 جنيها.

سعر الهياكل تراوح بين 22 و28 جنيهًا.

سعر شرائح البانيه تراوح الكيلو منها بين 95 و130 جنيهًا.

سعر الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.