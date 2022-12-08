 رامي عياش لـ«أنغام»: أسست جمعية «عياش طفولة» لتعليم 2000 طفل في لبنان

قال الفنان رامي عياش إنه كان يلحن المنهج الدراسي في المدرسة تيسيرا على نفسه وعلى زملائه، متابعا: «درست الحقوق وعلم النفس وأمارس مزيكا العود، وتعلمتها وعمري 9 سنوات، وكان وقت الحرب وشوفنا القذائف قدامنا والاشتباكات بشكل كبير».

مشروع عياش الطفولة

وأوضح «عياش» خلال استضافته ببرنامج «أنغام» المذاع على فضائية «DMC» مع الفنانة أنغام، أنه قدم مشروع «عياش الطفولة» وتبنى خلاله 2000 طفل في لبنان لتعليمهم، متابعا: «والدي علمنا بأفضل شكل ولكنه كان بيعيش الخطر كل يوم، وكنت أتمنى تكون هناك جمعية إلى أن أنشأت جمعية عياش الطفولة لتدعم الأطفال في تعليمهم وحلمي أفتح معهد موسيقى مجاني للناس والأطفال، وبفكر أبدأ بالفكرة دي في مصر».

العائد من الفن يدخل للجمعية

وأشار الفنان رامي عياش إلى أن ماله العائد من الفن يدخل للجمعية مباشرة لمساعدة الطلاب والأطفال وتوفير فرصة لهم للتعليم، موضحا أن الإحساس بالشبع والسلام النفسي والهدوء حصل عليه من الجمعية وليس من الفن أو المال مهما كانت قيمته.

أغنية «قلبي مال»

وأضاف الفنان رامي عياش أن أغنية «قلبي مال» كانت أغنية نوعية في مشواره الفني، وسمعت لحن من صديق لي وبناء عليه وضعنا أغنية «قلبي مال»، وبدأت في 2002 بفيديو كليب غريب من نوعه.