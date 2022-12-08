رامي عياش لـ«أنغام»: والدتي علمتني الغناء من طفولتي.. وبدأت بأم كلثوم

قال الفنان رامي عياش، إنه يستعد للمسرح بتدريب الصوت ويعتمد على المصداقية في الإحساس وتقديم الغناء بكل إخلاص ومحبة، متابعا «أنا من جمهور أنغام من زمان أنا وأهلي».

مختلف الألوان الموسيقية في تقديم العمل الفني بكل محبة

وأوضح «عياش» خلال استضافته ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC» مع الفنانة أنغام، أنه لا يحب أن يحب تصنيفه كمطرب شعبي أو طرب أو أوبرالي، ولكنه يفضل الجمع بين مختلف الألوان الموسيقية في تقديم العمل الفني بكل محبة، مضيفا: «لازم يكون فيه حد في العائلة يلاحظ موهبة ومهارة الطفل، خاصة إن الأب بيكون مشغول فبتكون الأم هي المكتشفة، ووالدتي كان صوتها حلو وبتغني في البيت، وكنت بسمعها تغني لأم كلثوم وأنا عمري 5 سنوات، وكنت بغني معاها وأنا صغير وبدأت تنتبه لي».

وردت الفنانة أنغام قائل: «أنا بحب المزيكا وبقدر إني أشوف الشيء الخاص بكل فنان في أداءه الفني، ولحبي للموسيقى بسمع لفنانين كتير جدا، ورامي عياش من الفنانين الملفتين للنظر الفني والموسيقى بشكل كبير».

تعلم الفن في فترة الحرب

وأشار الفنان رامي عياش إلى أنه تعلم الفن في فترة الحرب، ويتمنى أن ينتبه الأهل لموهبة أطفالهم دائما، مضيفا «قدمت أغاني لـ18 سنة إرضاء لأمي لأنها كانت تحب الغناء وصوتي، وأول ما دخلت استديو الفن بدأت الشهرة وكان عمري 16 سنة، ومن وقتها بدأت مسيرتي بجد».