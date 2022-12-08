مهرجان البحر الأحمر يعلن جوائز دورته الثانية

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثانية لمهرحان البحر الأحمر السينمائي جوائزها خلال حفل الختام الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة.

وجاءت الجوائز على النحو التالي:

جائزة اليسر الفضي لفيلم «هل سيأتي والدي لرؤيتي»، للمخرج محمد بشير، وذهبت جائزة اليسر الذهبي لفيلم «على قبر أبي»، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا.

وحصد الفيلم العراقي «جنائن معلقة»، جائزة أفضل إنجاز سينمائي بالمسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل لآدم بيسا عن دوره في الفيلم التونسي «حرقة»، بعدها قدم الممثل علي سليمان جائزة أفضل ممثلة وذهبت إلى عديلة بن ديمراد عن فيلم «الأخيرة».

جائزة أفضل سيناريو بالمسابقة الرسمية

وحصل المخرج لطفي ناثان على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه التونسي «حرقة»، بينما حصل فيلم «حدائق معلقة»، على جائزة أفضل فيلم.

ذهبت جائزة أفضل سيناريو بالمسابقة الرسمية إلى نص رضا جمالي من إيران عن فيلم «قرية بلا أطفال»، وصعدت بعدها مباشرة الفنانة يسرا لتقديم جائزة لجنة التحكيم التي ذهبت لفيلم «لين الرمال»، للمخرج محمد العطاوي من السعودية.