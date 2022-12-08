منى الشاذلي ناعية مفيد فوزي: كان يثير الجدل بتفرده وشخصيته

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن الإعلامي القدير مفيد فوزي عمل بكل جوانب العمل الإعلامي، وكل ما له علاقة بالصحافة والكتابة والإذاعة والتليفزيون، سواء إعداد أو تقديم أو تحرير أو تسجيل، وكان أحيانا يثير الجدل بتفرده وشخصيته وطريقة أدائه وكلامه.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «معكم» على شاشة «cbc»: «في النهاية ترك ثروة كبيرة من اللقاءات مع عمالقة في الفن والسياسة والكتابة والإعلام، ولقاءاته منتشرة على الإنترنت رغم أنها مسجلة منذ عشرات وعشرات السنوات».