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مفاجأة على الهواء.. خطوبة الفنانة رنا رئيس في برنامج معكم منى الشاذلي

كتب:

محمد أيمن سالم
11:48 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
خطوبة الفنانة رنا رئيس

خطوبة الفنانة رنا رئيس

مفاجأة قام بها شاب اسمه «يسري»، حيث تقدم لخطبة الفنانة رنا رئيس على الهواء مباشرة وسط صرخات فرح من الجمهور خلال استضافتها مع منى الشاذلي في برنامج معكم والمذاع على فضائية «CBC».

 

وقال خطيب رئيس، إنه اتفق مع أختها على إعداد المفاجأة على الهواء مباشرة بعدما استأذن والدتها ووالدها.

وعلى أنغام أغنية «إيه اليوم الحلو ده» دخل أصدقاء رنا رئيس الاستديو لتكتمل المفاجأة على الهواء مباشرة.

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بقلم محمد أيمن سالم