رامي عياش لـ«أنغام»: مصر لها الفضل عليا بعد ما حفلاتي اتمنعت في لبنان

قال الفنان رامي عياش، إن أغنية «قصة حب» من تلحين جون ماري، مضيفا «كنا سهرانين عنده في البيت وقررنا نعمل أغنية، وهي من تأليف محمد رفاعي، ونجحت الأغنية وانتشرت»، مشددا على أنه يدين بالفضل لمصر في عمله وانتشاره الفني وإنقاذ مسيرته.

التحق باستوديو الفن وعمره 16 عاما وحقق نجاحه

وأوضح «عياش» خلال استضافته ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC» مع الفنانة أنغام، أنه التحق باستديو الفن وعمره 16 عاما وحقق نجاحه، وكان أول فنان باستديو الفن في أول ظهور له يغني أغنيته الخاصة على عكس باقي خريجي الاستديو يغنون من أغاني الفنانين الكبار، متابعا «بعد ما خرجت من استديو الفن جيت مصر وكان لها الفضل عليا بعدما رفضت تجديد عقدي باستوديو الفن في لبنان، واتمنعت عني الحفلات في لبنان واتعرضت لضائقة مالية إلى أن جاءنى عرض من فندق في مصر وغنيت لمدة 3 أشهر».

تجربة عياش الغنائية في مصر

وأشار الفنان رامي عياش إلى أنه خلال عمله في مصر تمكن من الحصول على المال ووقّع عقدا مع شركة فنية كبرى وعاد مرة أخرى إلى لبنان لاستكمال مسيرته الفنية، متابعا: «ربنا أعطاني الفرصة ولازم أحافظ عليها وأنميها، ووديع الصافي أستاذي دون أن يدري فتعلمت منه الكثير وخاصة بالصوت الجبلي وكونت توليفة فنية جعلتني مسموعا، والصوت الجبلي متنوع بكل صفاته وحينما تتجسد الصفات في الصوت نصنع صوتا خاصة يتسم بكل صفات الجبل».