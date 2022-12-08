للراغبين في الاستثمار والادخار.. ما الأعيرة الأفضل عند شراء الذهب؟

قفزات متتالية يليها انخفاض مفاجئ، هذا ما شهدته أسعار الذهب في الأسواق خلال الأيام الماضية، لكنه استقر على تراجعه حتى تلك اللحظة، ما جعل الفرصة مواتية أمام المقبلين على الزواج عامة، والراغبين في الإدخار والاستثمار خاصة، إذ سجل انخفاضا بقيمة أكثر من 250 جنيها في العيار الواحد، الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن نوع الأعيرة المفضلة عند شراء الذهب.

وبشأن ذلك، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك صعوبة في التوقع حول أسعار الذهب الفترة المقبلة، ولكن على من يريد الاستثمار والادخار فعليه بالشراء حيث أن المعدن الأصفر، الملاذ الآمن للادخار في أي وقت.

نصائح عند شراء الذهب

ونصح من يريد الشراء بالبعد عن شراء الأطقم والمشغولات التي يوجد بها فصوص خاصة حيث في بعض الأحيان يخسر الشخص كثيرا عند بيعها، لذا يجب الاتجاه إلى شراء السبائك، خاصة فهي لا يوجد عليها مصنعية، وبالتالي فإن وقت بيعها لن يكون بها خسارة.

الابتعاد عن شراء عيار أقل من21

وقال «نجيب» إن الاستثمار فى الجنيهات الذهب أفضل أنواع الادخار أيضا، مشددا على ضرورة الابتعاد عن شراء عيار أقل من 21 مثل عيار 18 أو 14، مشددا على ضرورة التركيز عند شراء السبائك على أن تكون من عيار 24.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، ما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1600 جنيه شراء، 1650 جنيها بيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1885.75 جنيه للبيع، و1828.5 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1414.25 جنيه للبيع، و1371.5 جنيه للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى نحو 14435 جنيها للشراء، و13200 جنيه للبيع.