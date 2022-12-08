مجلس الذهب العالمي متفائل بعام 2023.. تعرف على الأسباب

أصدر مجلس الذهب العالمي، توقعاته لمسار المعدن الأصفر خلال 2023، وقال إن الاقتصاد العالمي يقف عند نقطة انعطاف بعد أن تعرض لصدمات مختلفة خلال العام، وخاضت البنوك المركزية معارك شرسة ضد التضخم.

مزيد من الضعف للدولار

وقال «المجلس» الذي يتخذ من لندن مقراً رئيسياً له، إن الإجماع الاقتصادي يشير إلى نمو عالمي أضعف شبيه بركود قصير، وأن المزيد من الضعف للدولار مع تراجع التضخم يمكن أن يوفر الدعم للذهب، مشيراً إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية ستجعل الذهب وسيلة تحوط قيمة من المخاطر.

طلب صيني كبير على الذهب

ولفت «المجلس» إلى أنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي الصيني العام المقبل، ما يعزز طلب المستهلكين على الذهب، ومن المرجح أن تظل عائدات السندات طويلة الأجل مرتفعة ولكنها مستويات لم تعرقل الذهب تاريخياً، ويكاد يكون من الحتمي أن ينخفض التضخم في العام المقبل حيث تؤدي المزيد من الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض تضخم الطاقة والغذاء.

خفض أسعار الفائدة

أضاف: «في الولايات المتحدة تتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023 في مكان آخر، وأنه بحلول عام 2024 من المتوقع أن تكون معظم البنوك المركزية الرئيسية في وضع التيسير.»

استمرار التوترات الجيوسياسية

ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية ذات تأثير مهم على الذهب، ويمكن أن تقدم الدعم للاستثمار به، كما حدث في الربع الأول من العام 2022، حيث يتطلع المستثمرون إلى حماية أنفسهم من أي اضطرابات أخرى.

انتعاش اقتصادي صيني

بعد عام 2022 المليء بالتحديات، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يعود طلب المستهلكين على المعدن الأصفر في الصين إلى مستويات عام 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي والانتعاش التدريجي في ثقة المستهلك، ومن المرجح أن يتحسن النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل.

الاستثمار في السبائك

يقول «المجلس» في تقريره: «من المرجح أن يظل الاستثمار في سبائك الذهب والعملات المعدنية الأوروبية قوياً في عام 2023 حيث يسعى مستثمرو التجزئة إلى حماية ثرواتهم. حتى انخفاض التضخم من غير المرجح أن يشجع على انخفاض الطلب، بالنظر إلى المخاطر الأساسية.»

ولفت إلى أن أوروبا والمملكة المتحدة تواجهان أزمة طاقة حادة، مدفوعة بانخفاض الغاز الطبيعي من روسيا، في حين تم رفع مستويات تخزين الغاز إلى ما يقرب من 90% من السعة، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة إلى المنطقة قبل الشتاء المقبل.

عائد الذهب مستقر

بشكل عام، يرجح مجلس الذهب العالمي، أن يكون عائد الذهب في عام 2023 مستقرًا وإيجابيا، وأنه مع استمرار تأثير الصدمة النقدية في أنحاء الاقتصاد العالمي، فإن أي توقعات لعام 2023 تخضع لمزيد من عدم اليقين أكثر من المعتاد، ومن المتوقع زيادة الطلب على الذهب والدولار كملاذين آمنين.