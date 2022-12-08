«شعبة الذهب»: التنبؤ بالأسعار صعب.. والتراجع «وارد»

عقب التحركات العديدة التي حققتها أسعار الذهب في السوق المحلية، والتي شهدت ارتفاعات متتالية ثم أعقبها انخفاضات، أثار رغبة المواطنين في معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي نجيب، سكرتير غرفة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب شهدت تذبذبات قوية جدًا، وهو ما تسبب في حدوث عدم معرفة إلى أين يتجه السوق.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه أصبح من الصعب حاليًا التنبؤ بحركة السوق في الوقت المقبل، خصوصًا أنّ السعر يتحرك بشكلٍ قوي وفق العرض والطلب وسعر الدولار.

ارتفاع الأسعار جائز لارتفاع الطلب على الخام

وأشار إلى أنّ على المستوى الشخصي، يُتوقع أنّ ترتفع الأسعار بشكل طفيف الفترة المقبلة؛ لوجود زيادة كبيرة في الطلب على الذهب الخام في شكل السبائك والعملات الذهبية، وهو ما يؤثّر على وجود المنتج في السوق، وقلة المعروض منه في السوق لذا يرتفع السعر أكثر.

وأكّد أنّه لا يوجد أي شيء مؤكد خلال الفترة الحالية في أسعار الذهب فمن الممكن ان يتخفض السعر في السوق بشكل كبير ويمكن أن يرتفع أيضا.

وسجلت أسعار الذهب اليوم خلال بدء التعاملات سعر 1720 جنيها للذهب عيار 21 بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 مبلغ 1966 جنيها، وعيار 18 بـ 1.474 جنيها، وعيار 14 بـ 1.147 جنيها.

وكان سعر عيار 21 قد تعدى 1800 جنيه خلال تعاملات، أمس الأول الأربعاء.