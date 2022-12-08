تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة.. «بشرى للمقبلين على الزواج»

يواصل سعر جرام الذهب عيار 21 التراجع في محلات الصاغة على مدار يومين، فبعد أن وصل لمستويات قياسية وتجاوز حاجز الـ1840 جنيها، ما زال يفقد جزءا من الارتفاعات السابقة، إذ وصل حتى كتابة هذه السطور إلى نحو 1600 جنيه، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعيرة الأخرى من المعدن الأصفر.

وفي السطور التالية، نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر، وأسعار الأعيرة الأخرى أيضا، وفق جولة أجرتها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1600 جنيه شراء، 1650 جنيها بيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1885.75 جنيه للبيع، و1828.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1414.25 جنيه للبيع، و1371.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 1100 جنيه للبيع، و1066.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى نحو 14435 جنيها للشراء، و13200 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,600 جنيه للبيع، و 1,660 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم نحو 1,829 جنيه للبيع، و1,897 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في أسواق المال اليوم نحو 1,371 جنيه للبيع، و 1,423 جنيه للشراء.