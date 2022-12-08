رامي عياش لـ«أنغام»: التقيت وديع الصافي لأول مرة في إحدى الحفلات بمصر

قال الفنان رامي عياش، إنه التقى الفنان وديع الصافي لأول مرة في حفل بمصر، متابعا: «كان عمري 21 سنة والفنان وديع الصافي سمع صوتي، لأن لبنان بلد صغير والكل مسموع هناك، وكنت بسمع وديع الصافي دايما لأنه فرض عليا حبه من خلال صوته واتربيت على صوته من صغري وتعمقت في دراسة صوته ولقيت كل اللي محتاجه في الأداء والصوت والتحكم في مخارج الصوت».

يفتخر بتطويره لمهاراته الصوتية

وأوضح «عياش» خلال استضافته ببرنامج «أنغام» المذاع على فضائية «DMC» مع الفنانة أنغام، أنه يفتخر بتطويره لمهاراته الصوتية، لافتا إلى أن المجتمع اللبناني تربى على موسيقى خاصة بعتبرونها الأفضل ويهتمون بها بشكل كبير، خاصة وأن الموسيقى في لبنان لها أهمية خاصة.

أحدث أغاني رامي عياش

كما قدم الفنان رامي عياش عدة مقاطع مع أحدث وأشهر الأغاني التي يتميز بها على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال استضافته ببرنامج «أنغام».