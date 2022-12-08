الفنانة أنغام: رامي عياش حالة فنية ومدرسة موسيقية خاصة

قالت الفنانة أنغام، إن الفنان رامي عياش يتميز بصوت مخصص وله مدرسة وأسلوب أداء مختلف «تقدر وإنت بتسمعه تعرف مدرسته وثقافته الموسيقية الخاصة به، لأنه مش مجرد موهوب هو بيحب الموسيقى وعنده حلمه الخاص وأداءه الفني المتميز».

كل أغنية بيقدمها لها خطة في المزيكا

وتابعت أنغام خلال تقديمها برنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC»: «الأغنية مش بتيجي بالصدفة مع رامي عياش وكل أغنية بيقدمها ليها خطة في المزيكا والكلام وطريقة الأداء، ودايما فيه تنوع واختلاف في أداءه الفني وبيحب الشعر وبيقدمه باقتناع وبإحساس خاص، وأثبت إنه تركيبة فنية غير طبيعية وصوته مميز وكان طفل موهوب ولكنه لم يكتف وثقف نفسه موسيقيا بشكل مختلف».

مهرجان الموسيقى العربية

وكان الفنان اللبناني رامي عياش أحيا حفلًا غنائيًا في الليلة الخامسة لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 بقيادة المايسترو مصطفى محمود، وقدم أغنية «الناس الرايقة» وسط تفاعل وتصفيق الجمهور.

كما قدم «عياش» مجموعة من أغنياته، فضلا عن ألحان زمن الفن الجميل، منها «الشباك، وخليني معاك، وحلوين حلوين، وأهواك بلا أمل، وبالعكس، ومجنون، ووصفولي عينيك، وقصة حب، وسيرة الحب، وسواح».