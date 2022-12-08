سوسن بدر: «مش بقدر أتفرج على شغلي بعد عرضه وبخاف من كل دور جديد»

قالت الفنانة سوسن بدر، إن كل يوم يمر عليها تشعر فيه أنها ما زالت لديها القدرة والرغبة والشغف، «كل يوم هو بداية عمر جديد ليس له أي علاقة بالسن».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة «cbc»: «ببقى خايفة مع كل دور بيجيلي، وكل يوم تصوير، وببقى خايفة هل عملت شغل كويس ولا لا، ومش بقدر أتفرج على شغلي بعد عرضه لأن بيبقى عندي ذعر شديد، وبستخبى من الناس، وبعد الشغل ميخلص بنزل أشتري حاجة من سوبر ماركت وبقيس من خلال رد فعل الناس دوري في العمل وصل لإيه».