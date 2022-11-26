خالد جلال يطلب من سوسن بدر تقديم مسرحية في البيت الفني للمسرح

طلب المخرج خالد جلال القائم على إدارة البيت الفني من الفنانة سوسن بدر خلال وجودها في ندوة تكريمها بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تقديم مسرحية معه.

9 سنوات غياب عن المسرح

وطلب جلال من الحاضرين ان يكونوا شهودا عليها لتعود إلى مجال المسرح من جديد بعد غياب نحو تسع سنوات.

وفي السياق ذاته، كشفت الإعلامية بوسي شلبي أن سوسن بدر لديها فكرة رائعة يمكن تقديمها مسرحيا بعنوان «برلمان الستات».

ويحضر ندوة تكريم سوسن بدر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رياض الخولي ولقاء سويدان وميدو عادل ومحمود حجازي والإعلامية بوسي شلبي.

شادي عبدالسلام اختار اسمها الفني

وقالت سوسن بدر في بداية كلمتها، إنها بفضل والدتها آمال زايد، كانت تعيش طيلة أيام طفولتها بالمسرح، متابعةً: «أنا كنت بنام على ريحة المسرح، المسرح هو الحياة هو لحظة النجاح والفرح والألم أيضا، وهو فن مختلف عن التلفزيون والسينما».

وكشفت أن المخرج الراحل شادي عبد السلام كان السبب وراء تغيير اسمها وتحويله لـ سوسن: «كان يرى دوما أن اسمها الحقيقي أجنبيا، كان لا يريد أن يكون على أفيش أفلامه أي شيء أجنبي، فطلب مني أن أغير اسمي، فاختار اسم وردة وهو سوسن».