رانيا فتح الله: سوسن بدر كانت سبب زواجي من أحمد صيام

قالت الفنانة المسرحية رانيا فتح الله، إن الفنانة سوسن بدر كانت السبب وراء زواجها من الفنان أحمد صيام، متابعة: «كانت حينما أتخانق مع صيام، تذهب له وتقول له: لو زعلتها هجوزها سيد سيدك».

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها «فتح الله»، خلال ندوة تكريم الفنانة سوسن بدر ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته السابعة.

ندوة خاصة عن سوسن بدر

وشهدت ندوة سوسن بدر حضورا كبيرا من الفنانين، الذين حرصوا على إلقاء كلمة للإشادة ببدر، منهم رياض الخولي والتي كانت رافقته مؤخرا في لبنان لتصوير مسلسل تلفزيوني.

وقال الفنان ميدو عادل، إن سوسن بدر هي فتاة أحلامه وتشرف مرات عديدة بالتمثيل معها. فيما قال الناقد ضياء دندش، إنه كان محقا حينما أطلق عليها لقب «نفرتيتي الفن المصري»، لكونها مصرية أصيلة شكلا وفنا، على حد تعبيره.