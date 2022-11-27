سوسن بدر: أشارك بمسلسلي «جميلة وبابا المجال» في رمضان 2023

كشفت الفنانة سوسن بدر عن مشاركتها في مسلسلين خلال شهر رمضان الكريم الموسم الدرامي لعام 2023 بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرا بالمسلسل الوثائقي «أم الدنيا».

سوسن بدر تشارك في السباق الرمضاني بعملين

وقالت سوسن بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشاركتها في مسلسل «بابا المجال»، مع الفنان مصطفى شعبان ستكون مختلفة وسيكون المسلسل مفاجأة للجمهور وقت عرضه في رمضان.

وأشادت سوسن بدر بمشاركتها بمسلسل«جميلة»، مع الفنانة ريهام حجاج والذي تراه سيكون عملا قويا وقصة مختلفة.

مسلسل «بابا المجال»

مسلسل «بابا المجال»، من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول و من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

مسلسل «جميلة»

أما مسلسل «جميلة»، فهو من بطولة ريهام حجاج وعبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، بينما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، بالتزامن مع مواصلة أيمن سلامة كتابه باقي حلقات المسلسل

يذكر أن الفنانة سوسن بدر كانت قد كرمت مؤخرا من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي