سوسن بدر: شاركت في مسرحية «الواد سيد الشغال» واعتذرت بسبب مرضي

كشفت الفنانة سوسن بدر، عن مشاركتها بدور البطولة في مسرحية «الواد سيد الشغال» الذي أدته فيما بعد الفنانة مشيرة إسماعيل مع الزعيم عادل إمام، قائلة: «حصل لي ظرف صحي واضطريت اعتذر عن العرض بسبب تعبي بحصاوي على الكلى».

وأضافت النجمة سوسن بدر، في لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة «cbc»، أنها قاومت المرض وقتها بالأدوية والحقن خلال عرضهم المسرحية في الإسكندرية، ولكن تفاقم التعب ووصلت لمرحلة صحية خطيرة، مؤكدة عدم معرفة أحد بموعد تعافيها من الأزمة الصحية.

وتابعت: «استحملوني كتير في مسرحية الواد سيد الشغال، ولكن وصلت لمرحلة صحية خطرة، ومحدش كان عارف هتعافى أمتى وجاءت مشيرة إسماعيل، وأنقذت الموقف بشكل سريع، وفضلت فترة تعبانة، والمسرحية اتصورت بمشيرة وهي عملت الدور بشكل لذيذ».