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«الثقافة» تعلن فتح التقدم لجائزة الإبداع الفني في الأكاديمية المصرية بروما

كتب:

إلهام زيدان
03:36 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
الأكاديمية المصرية للفنون

الأكاديمية المصرية للفنون

أعلنت وزارة الثقافة، فتح باب تلقي المشاركات في مسابقة جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، في 10 مجالات كالتالي:

أولا: تأليف موسيقي

ثانيا: غناء أوبرالي

ثالثا: نحت

رابعا: خزف

خامسا: باليه

سادسا: إخراج مسرحي

سابعا: تمثيل مسرحي

ثامنا: تصوير زيتي

تاسعا: إخراج سينمائي

عاشرا: جرافيك

شروط الجائزة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن رد اعتباره.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، وقت تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ.

- أن يجتاز بنجاح جميع مراحل المسابقة والاختبارات التي تنعقد، لاختيار أصلح المتقدمين لنيل الجائزة.

- أن يكون له جهود متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها أو أعمال ترى اللجنة العليا لشؤون الجائزة أنها تتفق والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة.

طريقة التقدم للجائزة

يقضى من يتم مدة 6 أشهر بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، وفق ما تقرره اللجنة العليا للجائزة الدولة للإبداع الفني يتصل خلالها بالفكر العالمي لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد في المجال الموفد من أجله.

يطلب نموذج التقدم للجائزة من مكتب المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا، تليفون رقم 27352336، كما يمكن سحب الاستمارة والاطلاع عليها من هنا

ويقدم نموذج التقدم باسم أمين المجلس الأعلى للثقافة ويرفق بالطلب جميع المستندات المطلوبة، اعتبارا من 11 ديسمبر 2022 إلى 1 يناير 2023.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.