قصور الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، حيث عقد قصر ثقافة شبين الكوم بالتعاون مع مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي الثانوية للبنات بشبين الكوم محاضرة بعنوان «الإدمان بين الواقع والمواجهة»، تناولت الإدمان بمفهومه الشامل، إلى جانب محاضرة بعنوان «اليوم العالمي للغة العربية».

اللغة العربية واختلاف اللهجات المحلية

وتناولت المحاضرة اللغة العربية واختلاف اللهجات المحلية للأقطار العربية، وأكدت أن اللغة العربية تعد ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

واستأنف قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم فعاليات ورشة الكورال للأطفال، تدريب الفنان زياد هجرس، وتناول مع الأطفال في البداية بعض التدريبات الصوتية والإشارات الخاصة والمتعارف عليها في الموسيقى، والتدريب على بعض الأغاني المقترح تنفيذها في الحفل الختامي للورشة.

قصة «الحواس الخمس»

ناقشت الكاتبة خيرية زيدان قصة «الحواس الخمس»، تأليف شريف شوقي، وبمشاركة أطفال حضانة فرست كيدز، حيث قامت بالشرح والتوضيح للحواس الخمس، وأهمية كل حاسة، وأنها من أهم النعم التي أنعم الله علينا بها لذا يجب المحافظة عليها.