قصور الثقافة تختتم ملتقى أهل مصر بالأقصر بمشاركة 100 شاب

اختتمت فعاليات الملتقى العاشر «أهل مصر» للشباب، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتقيمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى، بمشاركة 100 شاب وفتاة من محافظات المناطق الحدودية «سيوة، مطروح، البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان، القاهرة، شمال وجنوب سيناء».

وأقيم المهرجان في الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بحضور اللواء الدكتور على شارابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، اللواء أحمد أبو زيد أمين عام ورئيس حزب مستقبل وطن، الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر.

الفعاليات تبدأ بالسلام الجمهوري

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض نتاج الورش الفنية، للملتقى، تلاه السلام الجمهوري، وتحدث مدير عام الشباب والعمال في كلمته، أن الفعاليات التي أثرت بشكل مباشر في وجدانكم وعقولكم وأدركتم من خلالها أهميتكم بالنسبة لبلدكم الحبيب مصر تبادلتم الخبرات وشاهدتم المعالم السياحية وتسامرتم حتى أصبحتم نسيجا واحدا، الآن واليوم نجنى ثمار هذا الحوار، وشكرا لكل القامات التي ساهمت في نجاح هذا الملتقى.

وتوجه «شارابي» بالشكر لجميع القائمين على هذا الملتقى نيابة عن المحافظ اللواء مصطفى ألهم، ورحب بجميع ضيوف الملتقى ومن المنتظر من هذا الملتقى أن تعم الفائدة على الجميع من خلال تبادل الخبرات الكافية وتعلم بعض الحرف التراثية والحفاظ عليها من الاندثار.

وقالت الدكتورة حنان موسى: «سعيدة بوجودي مع أولادنا من كل منطقة حدودية وأننا نتحدث مع بعض ونتبادل الأفكار والأحلام والذى تعلمناه هنا حاجة مهمة لن تنسى ومن تعلم حرفة يدوية يكمل المشوار لأنكم أنتم سفرائنا في بلادكم وأنتم خط الدفاع الأول لبلدكم».

وعُرض فيلم تسجيلي لورشة الرسوم المتحركة، ثم عرض فيلم تسجيلى لنتاج ورش الملتقى، وبعدها قدم الشاعر أحمد العراقي نتاج الورشة الأدبية وألقى محمد حسين قصيدة بعنوان «حنين ينادي»، ثم قدمت نسمة أشرف قصيدة «الأيام»، وقدم محمود رضوان قصيدة «ثابتة ما تتغيرش»، أما المخرج أحمد أبو عميرة فعرض نتاج الورشة المسرحية وعرض مسرحية «الوحش»، أعقب ذلك تكريم جميع القائمين والمشرفين على ورش الملتقى، واختتم الحفل بعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت عرض «العصاية، التنورة، النوبي».