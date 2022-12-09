نجوم الفن يهنئون كريم محمود عبدالعزيز بفيلم «شلبي»: هتكسر الدنيا

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان كريم محمود عبدالعزيز بفيلمة الجديد «شلبي»، والمقرر عرضه يوم 4 يناير في جميع دور العرض.

الوسط الفني يهنئ كريم محمود عبدالعزيز

وهنأ الفنان سليمان عيد، صديقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز بالفيلم، وقال: «ألف مبروك يا كوكي بالنجاح والتوفيق إن شاء الله»، وعلق شيكو: «مبروك يا كراميلا»، بينما قال حمدي المرغني: «مبروك يا كيمو يا جامد إن شاء الله تكسر الدنيا»، أما الفنان عمرو سعد فعلق قائلا: «جامد قوي».

برومو فيلم شلبي

وكشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن البرومو الدعائي لفيلمه الجديد شلبي، وعلق عليه قائلًا: «فيلم شلبي يوم 4 يناير في كل السينمات فيلم لكل العيلة».

فيلم «شلبي»

فيلم «شلبي» يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد نانسي صلاح ومحمد رضوان، ويعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.