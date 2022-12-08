معلومات عن فيلم «شلبي» لـ كريم محمود عبدالعزيز قبل طرحه

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد، وطرح عدد من الأعمال الفنية الهامة، منها فيلم «شلبي»، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي يشارك به عددا من النجوم، حيث من المقرر أن يعرض في 4 يناير المقبل بدور السينما.

وتستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن فيلم «شلبي» قبل عرضه بدور العرض وهي كالتالي:

معلومات عن فيلم «شلبي»

- بدأت تجهيزات العمل منذ ما يقرب من 3 شهور، على أن يتم عرضه في يناير 2023.

تفاصيل دور كريم محمود عبدالعزيز

- يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

- يتعرف كريم محمود عبدالعزيز على «روبي» وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية.

- تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

- هي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، إذ تعاونا سويا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال فيلم «شلبي»

فيلم «شلبي» يضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد نانسي صلاح ومحمد رضوان، من إخراج بيتر ميمي .