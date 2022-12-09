لاعبة سلة مقابل تاجر سلاح.. صفقة لتبادل السجناء بين موسكو وواشنطن

فرجت روسيا عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر المتهمة بحيازة نبات القنب المخدر، ضمن صفقة لتبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة عربية إماراتية سعودية.

وفي المقابل أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، المحتجز في أمريكا منذ 12 عاماً، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» وتمت عملية تبادل السجناء في مطار أبوظبي بالعاصمة الإماراتية بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حسبما أكدت «بي بي سي».

سجن «جرينر»، بتهمة حيازة نبات القنب المخدر

كانت «بريتني جرينر»، لاعبة السلة الأمريكية التي لعبت لسنوات مع فريق كرة سلة نسائي روسي، محتجزة منذ فبراير الماضي، بعدما ألقي القبض عليها بتهمة تهريب المخدرات في مطار بالعاصمة الروسية موسكو، وحُكم عليها بالسجن 9 سنوات، أوائل أغسطس الماضي وانتقلت للسجن في نوفمبر قبل أن يُطلق سراحها في ديسمبر.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات صحفية نقلتها «بي بي سي»، وأنها عائدة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة من الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا: «يسعدني أن أقول إن بريتني في حالة معنوية جيدة... إنها بحاجة إلى وقت ومساحة للتعافي».

سجن بوت بتهمة التآمر لقتل أمريكيين

أما تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت فهو ضابط عسكري سوفيتي سابق حوكم عام 2012 بتهمة التآمر لقتل أمريكيين والحصول على صواريخ مضادة للطائرات وتصديرها وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية وحٌكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، في الوقت الذي انتقدت فيه موسكو هذا الحكم ووصفته بأنه منحاز واعتبرت التهم لا أساس لها وأنه برئ.