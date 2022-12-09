من هو «تاجر الموت» الذي أفرجت عنه أمريكا في صفقة تبادل سجناء مع روسيا؟

أفرجت سلطات الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم، والذي احتجز في الولايات المتحدة بتهمة تهريب أسلحة روسية، في عملية تبادل سجناء بين واشنطن واشنطن وموسكو بوساطة إماراتية، بحسب موقع «العربية» اليوم.

كما أفرجت موسكو عن لاعبة كرة السلة بريتي جراينر المحتجزة في روسيا منذ فبراير، وطمأن الرئيس الأمريكي جو بادين عبر حساب تويتر الخاص به قائلا «إنها في أمان، وفي طريقها إلى الولايات المتحدة» بعد تبادل سجناء موسكو.

من هو «تاجر الموت» الذي أفرجت عنه واشنطن

- كان بوت، ضابطا سابقا في القوات الجوية السوفيتية ذو سمعة سيئة مما ألهم هوليوود بإنتاج فيلم عنه، كما منحته تلك السمعة اللقب المخيف «تاجر الموت».

- ترجع قصة احتجاز بوت في الولايات المتحدة عندما جرى تسليمه من تايلاند إلى الولايات المتحدة في عام 2010 بعد عملية قامت بها وكالة «دي إي أيه» الأمريكية.

- يُعتقد أن بوت قد تخرج من معهد موسكو للدراسات العسكرية في أوائل التسعينات، كما يُعتقد أنه كان برتبة رائد في المخابرات الروسية.

- ولد بوت في طاجيكستان عندما كانت للحكم السوفيتي، وبدأ حياته المهنية في النقل الجوي في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.