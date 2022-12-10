أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت.. الطماطم بـ6 جنيهات

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، اليوم السبت، وفق الجولة التي قامت بها «الوطن»، لمعرفة الأسعار بشكل يومي وتقديمها للجمهور لشراء الأنسب لهم وفق احتياجات وميزانية المنزل.

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني له وفي الأسواق المحلية، كما يلي:

أسعار الخضروات في السوق المحلية

سجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل الأبيض والأحمر بين 6 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البسلة بين 18 و20 جنيها، واختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر اليوم نحو 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الرومي والحامي بين 10 و12 جنيهًا، و اختلف سعر الفلفل الألوان بين 20 و22 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور، اختلفت أسعار الخضروات على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها، تراوح سعر الملوخية بين 3 و6 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، واختلف سعر كيلو البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البصل بين 3 و5 جنيهات، واختلف سعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 و5 جنيهات كما سجل سعر الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

واختلف سعر كيلو البسلة بين 11 و15 جنيها، كما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحراق البلدي بين 5 و8 جنيهات.