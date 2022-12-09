تراجع نمو تجارة التجزئة في ماليزيا إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

انخفض معدل البطالة في ماليزيا إلى 3.6% في أكتوبر 2022 من 4.3% في نفس الشهر قبل عام، مما يشير إلى أدنى قراءة منذ فبراير 2020، وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 14.20% عن العام السابق إلى 605.0 ألف، بينما زادت العمالة 3.4 % الى 16.08 مليون.

وبحسب موقع «ترندنج ايكونمي»، فأنه في غضون ذلك، ارتفعت قوة العمل بنسبة 2.58 في المائة لتصل إلى 16.68 مليون. في سبتمبر 2022، بلغ معدل البطالة 3.6٪.

تباطؤ تجارة التجزئة في ماليزيا

وحسب البيانات الحكومية فإن تجارة التجزئة في ماليزيا تباطأت إلى 26.0% على أساس سنوي في أكتوبر 2022، من 30.0% في الشهر السابق، كان أبطأ توسع في نشاط البيع بالتجزئة منذ أبريل، حيث تباطأت المبيعات في المتاجر غير المتخصصة «25.7% مقابل 31.9%»، المتاجر المتخصصة «40.9% مقابل 43.4%»، ومعدات منزلية أخرى «19.1% مقابل 23.1%».

تراجع كبير في مبيعات السيارات

في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات السيارات بشكل أسرع (-5.7% مقابل 40.4%)، وارتفعت تجارة الجملة بنسبة 7.3 في المائة في أكتوبر، متراجعة من نمو بنسبة 13.3 في المائة في سبتمبر، على أساس شهري، زادت تجارة التجزئة بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبر، متباطئة من ارتفاع بنسبة 1.2 في المائة في الشهر السابق.

وماليزيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، والعاصمة هي كوالالمبور، ويصل تعداد السكان إلى أكثر من 32 مليون نسمة سنة 2019، ويحد ماليزيا كل من تايلند وإندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي.