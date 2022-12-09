المطاعم السياحية تستعد لاحتفالات الكريسماس بفقرات فنية وأطباق جديدة

كشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن المنشآت والمطاعم السياحية بدأت من الآن الاستعداد لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة والتي تشهد قدوم أعداد جيدة من الرواد لقضاء تلك المناسبات بالمنشآت السياحية والفندقية، موضحا أن الاستعدادات تشمل إنشاء ديكورات جديدة وتجهيز فقرات فنية فضلا عن تقديم أطباق جديدة ستٌقدم للمرة الأولى خلال تلك الاحتفالات.

تقديم فقرات فنية

وأضاف لـ «الوطن»، أن العديد من المنشآت والمطاعم السياحية الحاصلة على تصريح من وزارة السياحة والآثار بتقديم فقرة فنية بدأت في التجهيز لتلك الفقرة خلال الكريسماس ورأس السنة، موضحا أن الفقرة الفنية تشمل تقديم فقرات غنائية سواء بمطرب أو بفرقة موسيقية فقط.

مطربون عرب ومصريين

ولفت إلى أن احتفالات الكريسماس ورأس السنة هذا العام ستشهد تقديم العديد من المطربين العرب والمصريين لفقرات فنية بالفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية وهو ما يرفع من نسب إقبال الرواد سواء المصريين أو العرب على التواجد بالمنشآت السياحية خلال هاتين المناسبتين.

وأشار إلى أنه وفقا لمؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهر الجاري، فإن نسب الإقبال على التواجد بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال الكريسماس ورأس السنة ستكون مرتفعة للغاية، لافتا إلى أن غالبية المنشآت ستصل نسبة إشغالها إلى أكثر من 95% ولاسيما المنشآت السياحية الموجودة بالقاهرة الكبرى.

وأوضح أن نسب إقبال الرواد على المطاعم والمنشآت السياحية خلال الأسبوع المقبل ستكون متوسطة وذلك كون هذه الفترة من الشهر لا تشمل أية اجازات سواء مصرية أو عربية وهو ما يقلل من نسب الإشغال بالمنشآت السياحية، لافتا إلى أن نسب الإقبال ستبدأ في الارتفاع بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري.

يشارإلى أن جائحة كورونا التى ضربت العالم خلال عام 2020 تسببت فى الغاء إحتفالات المنشآت والمطاعم السياحية المصرية بالكريسماس ورأس السنة.